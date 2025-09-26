İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    Azərbaycan və Keniya parlamentariləri əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə razılığa gəliblər

    Daxili siyasət
    • 26 sentyabr, 2025
    • 19:04
    Azərbaycan və Keniya parlamentariləri əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə razılığa gəliblər

    Sentyabrın 26-da Milli Məclisin Xarici müdaxilələrə və hibrid təhdidlərə qarşı müvəqqəti komissiyasının sədri Ramid Namazov ilə Keniya Senatının üzvləri arasında videokonfrans formatında tanışlıq görüşü keçirilib.

    Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən "Report"a bildirilib ki, Ramid Namazov Azərbaycan parlamentinin fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verib, qanunverici orqanlarımız arasında əməkdaşlıq imkanları, qarşılıqlı münasibətlərin inkişaf istiqamətləri barədə fikirlərini bölüşüb, Keniya ilə əlaqələrin əhəmiyyətini qeyd edib.

    O, iki ölkənin dövlət başçılarının təmaslarının münasibətlərin inkişafındakı mühüm rolundan danışıb. Görüş əsnasında Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın Keniyaya səfəri xatırladılıb və Fondun orada humanitar sahədə gördüyü işlər barədə məlumat verilib.

    Ramid Namazov son illər iki ölkə arasındakı münasibətlərin inkişafında yüksək səviyyəli səfərlərin rolunu vurğulayaraq, bu cür səfərlərin vacibliyini diqqətə çatdırıb.

    Söhbət zamanı komissiya sədri Keniyanın Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsində daha aktiv fəaliyyət göstərəcəyinə inamını bildirib.

    Görüşdə iştirak edən Milli Məclisin deputatı Zaur Şükürov dövlətlərimiz arasındakı münasibətlərin parlamentlərarası əlaqələrə müsbət təsiri barədə fikirlərini səsləndirib.

    Keniyalı senator Hamida Kibvana və həmkarları ölkələrinin Azərbaycanla müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın, o cümlədən parlament diplomatiyasının daha da möhkəmləndirilməsində maraqlı olduğunu bildirərək, qarşılıqlı dostluq və etimad əsasında mövcud olan münasibətləri yüksək qiymətləndirdiklərini qeyd ediblər.

    Videokonfrans zamanı ölkələr arasında parlamentlərarası, iqtisadi, davamlı inkişaf, iqlim dəyişikliyi, təhsil, bərpaolunan enerji sahələrində inkişaf perspektivlərindən də bəhs edilib.

    Sonda tərəflər ikitərəfli və çoxtərəfli formatlarda qarşılıqlı və faydalı əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə razılığa gəliblər.

    Ramid Namazov Milli Məclis keniya

    Son xəbərlər

    19:18

    Azərbaycan Tacikistan ilə statistika sahəsində əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Maliyyə
    19:18

    Azərbaycanda III keçirilən MDB Oyunlarında təşkilatçılıq çox yaxşıdır

    Fərdi
    19:15
    Foto

    Azərbaycanla Tacikistan statistika sahəsində əməkdaşlıq edəcək

    Daxili siyasət
    19:13

    Xaçmazda minik avtomobili çaya aşıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    19:10

    Bakıda Çex Respublikasının Dövlətçilik Günü münasibətilə rəsmi qəbul təşkil olunub

    Xarici siyasət
    19:07

    İmişlidə toyda zəhərlənənlərin sayı artıb, vəziyyəti ağır olanlar KTM-ə təxliyə edilib

    Hadisə
    19:04
    Foto

    Azərbaycan və Keniya parlamentariləri əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə razılığa gəliblər

    Daxili siyasət
    19:01
    Foto

    Vətən müharibəsində iştirak etmiş ANAMA əməkdaşları ilə görüş keçirilib

    Daxili siyasət
    18:58

    ABŞ maliyyə nəhəngləri ilə tərəfdaşlıq Azərbaycanın qlobal inteqrasiyasını gücləndirir

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti