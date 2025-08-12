Son yeddi ayda AHİK-dən sanatoriya və kurortlara verilən yollayışların sayı açıqlanıb

Bu ilin yeddi ayı ərzində Azərbayn Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasından (AHİK) sanatoriya və kurortlara verilən yollayışların sayı məlum olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat AHİK-in mətbuat konfransında açıqlanıb.
Qeyd olunub ki, sanatoriya və istirahət mərkəzlərinə yollayışların verilməsi prosesində şəffaflığın, operativliyin və əlçatanlığın təmin olunması məqsədilə e-ahik Sanatoriya-Kurort Elektron Rezervasiya Sistemi vasitəsilə 2025-ci il yanvarın 1-dən iyulun 31-dək 32 minə yaxın yollayış verilib.
Bu isə ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 1,5 dəfə çoxdur