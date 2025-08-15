Haqqımızda

Ağdərənin Kolatağ kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb

Ağdərənin Kolatağ kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb Ağdərə rayonunun Kolatağ kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb.
Daxili siyasət
15 avqust 2025 12:06
Ağdərənin Kolatağ kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb

Ağdərə rayonunun Kolatağ kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb.

“Report”un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, ilkin mərhələdə kəndə 26 ailə (89 nəfər) köçürülür.

Köç edənlər ölkənin müxtəlif bölgələrində müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Belə ki, kənddə Ağdam rayonundan 6 ailə (24 nəfər), Bakı şəhərindən 5 ailə (16 nəfər), Bərdə rayonundan 5 ailə (16 nəfər), Ağcabədi rayonundan 3 ailə (13 nəfər), Sumqayıt şəhərindən 2 ailə (6 nəfər), Tərtər rayonundan 2 ailə (4 nəfər), Oğuz rayonundan 1 ailə (4 nəfər), Göygöl rayonundan 1 ailə (3 nəfər), Qəbələ rayonundan 1 ailə (3 nəfər) məskunlaşacaq.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası FotoВ село Колатаг Агдеринского района отправилась первая группа переселенцев

Ən vacib xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi