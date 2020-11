Beynəlxalq jurnalistlər Füzulidədir

Beynəlxalq jurnalistlər Ermənistanın hərbi cinayətlərini görmək üçün işğaldan azad olunmuş Füzuli rayonuna səfər edib.

“Report” xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev tvitterdə yazıb.