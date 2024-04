Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) qlobal təşkilatları Azərbaycanın üzləşdiyi mina terrorunu - humanitar böhranı qəbul etməyə və bu istiqamətdə qətiyyətli addımlar atmağa çağırıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Agentliyin "X" hesabında paylaşım edilib.

Bildirilib ki, Azərbaycanda minalar sülh, sabitlik və insan təhlükəsizliyi üçün davamlı təhdid olaraq qalır.