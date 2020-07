Aİ-nin xüsusi nümayəndəsi sərhəddə baş verənlərlə bağlı narahatlığını bildirib

Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyvo Klaar Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən insidentlə bağlı narahatlığını bildirib.

“Report” xəbər verir ki, bunu o, öz “Twitter” səhifəsində yazıb.

“Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki atışmaya görə çox narahatam. Hər iki tərəf təmkinlilik göstərməli, birbaşa və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəsilə bütün rabitə kanallarından istifadə etməlidirlər”, - T.Klaar bildirib.

Very concerned about exchange of fire on Armenia-Azerbaijan border. Important for both countries to show restraint and to use all channels of communication, both direct and the good offices of the #OSCE Minsk Group Co-Chairs