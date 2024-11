Britaniya XİN: COP29-da iddialı hədəflər üçün səy göstərəcəyik

Böyük Britaniya COP29-da iddialı iqlim hədəfləri üçün səy göstərəcək.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniya Xarici İşlər Nazirliyinin “X” sosial şəbəkəsindəki paylaşımda deyilir.

“Təmiz enerjiyə keçid həm ölkə daxilində, həm də xaricdə yeni iş yerləri, iqtisadi artım və enerji təhlükəsizliyi yaradacaq”, - XİN-dən əlavə edilib.