BƏƏ Konsensusu 1,5°C temperaturu əlçatan etmək üçün praktik və möhkəm yol təqdim edir. Biz Bakıya gedən yolda onun həyata keçirilməsinə təkan verməliyik.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə COP28-in rəsmi "X" hesabında paylaşım edilib.

Bildirilib ki, bu həftə Uhanda keçirilən VIII İqlim Fəaliyyəti Nazirlər Toplantısı çoxtərəfli əməkdaşlığın və dialoqun inkişaf etdirilməsi baxımından çox vacibdir.