COP29-un prezidenti Avropa İnvestisiya Bankının rəhbəri ilə görüşüb

Azərbaycanın ekologiya və təbii sərvətlər naziri, COP29-un prezidenti Muxtar Babayev Vaşinqton şəhərində Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) və Dünya Bankı Qrupunun keçirdiyi yaz toplantısı çərçivəsində İqlim Fəaliyyəti üzrə Maliyyə Nazirləri Koalisiyasının 11-ci iclası çərçivəsində Avropa İnvestisiya Bankının rəhbəri Nadia Kalvino ilə görüşüb.

Görüşdə tərəflər AİB və digər bankların iqlim maliyyələşdirilməsindəki rolu barədə müzakirələr aparıblar.