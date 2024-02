BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 26-cı sessiyasının (COP26) Prezidenti Ser Alok Şarma Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində olub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə COP29-un Təşkilat Komitəsinin üzvü, BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Yüksək Səviyyəli Çempionu Nigar Arpadarai "X" hesabında paylaşım edib.

Bildirilib ki, görüş zamanı tərəflər COP29-a hazırlıq məsələlərini müzakirə edilib.

Qeyd edək ki, COP26 Şotlandiyanın Qlazqo şəhərində keçirilib.