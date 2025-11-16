İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Tramp "Netflix", "Victoria's Secret" və digər şirkətlərin istiqrazlarına 82 milyon dollar investisiya qoyub

    Biznes
    • 16 noyabr, 2025
    • 08:41
    Tramp Netflix, Victoria's Secret və digər şirkətlərin istiqrazlarına 82 milyon dollar investisiya qoyub

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp avqust–oktyabr ayları ərzində dəyəri 82 milyon dollardan 337 milyon dollara qədər olan istiqrazlar alıb.

    "Report"un məlumatına görə, bunu "Reuters" agentliyi ABŞ hökumət etikası idarəsinə təqdim edilən hesabat əsasında xəbər verib.

    Hesabatda dəqiq məbləğ göstərilməyib, yalnız hər bir aktivin təxmini dəyəri qeyd olunub. Siyahıya bələdiyyə orqanlarının istiqrazları, həmçinin "Netflix", "Victoria"s Secret", neft istehsalçısı "Occidental Petroleum" və digər şirkətlərin səhmləri daxildir.

    Donald Tramp Netflix investisiya
    Трамп вложил $82 млн в облигации Netflix, Victoria's Secret и других компаний

    Son xəbərlər

    09:00

    DÇ-2026: Azərbaycan millisi seçmə mərhələdəki sonuncu oyununda bu gün Fransa ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    08:57

    NBC: ABŞ sərhəd xidməti qüvvələri Şarlot şəhərində yerləşdirilib

    Digər ölkələr
    08:41

    Tramp "Netflix", "Victoria's Secret" və digər şirkətlərin istiqrazlarına 82 milyon dollar investisiya qoyub

    Biznes
    08:16

    Kamçatkada 5 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Region
    07:51

    ABŞ-nin Kanzas ştatında atışma baş verib

    Digər ölkələr
    07:23

    Meksikada "Z nəsli"nin yürüşü zamanı 100 polis yaralanıb

    Digər ölkələr
    06:48

    Tramp NBC telekanalını aparıcı Set Meyersi işdən çıxarmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    06:19

    "The Sunday Telegraph": Britaniya Baş nazirinin keçmiş müavini Starmerə qarşı plan hazırlayır

    Digər ölkələr
    05:55

    "Politico": Milyonlarla amerikalı ərzaq yardımından məhrum qala bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti