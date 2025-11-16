Трамп вложил $82 млн в облигации Netflix, Victoria's Secret и других компаний
Бизнес
- 16 ноября, 2025
- 07:57
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп с августа по октябрь приобрел облигации на сумму от $82 млн до $337 млн.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчет, предоставленный американским лидером в Управление правительственной этики США.
Как отмечается, в отчете не указывается точная сумма приобретенных активов - указывается лишь примерная стоимость каждого из них. При этом в список входят облигации муниципальных органов власти, а также акции компаний Netflix, Victoria's Secret, нефтяного производителя Occidental Petroleum и других.
