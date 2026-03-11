İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    "Sumqayıt Tekstil"in nizamnamə kapitalı 46 % azaldılır

    Biznes
    • 11 mart, 2026
    • 11:22
    Sumqayıt Tekstilin nizamnamə kapitalı 46 % azaldılır

    "Sumqayıt Tekstil" MMC nizamnamə kapitalını 4,662 milyon manat və yaxud 46,1 % azaldılaraq 10,112 milyon manatdan 5,45 milyon manata endirdiyini elan edib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    Xatırladaq ki, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti "Sumqayıt Tekstil"i 2023-cü ilin avqust ayında özəlləşdirib. Bununla bağlı elan edilmiş investisiya müsabiqəsinin qalibi "Sumqayıt Texnologiyalar Parkı" MMC olub.

    Sumqayıt Tekstil Dövlət Vergi Xidməti Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti

