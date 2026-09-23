İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Sərbəst satış sertifikatı" "Rəqəmsal logistika platforması"na tam inteqrasiya edilib

    Biznes
    • 23 sentyabr, 2026
    • 11:39
    Sərbəst satış sertifikatı Rəqəmsal logistika platformasına tam inteqrasiya edilib

    İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin (İİTKM) operatoru olduğu "Azexport" portalı və Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin "Rəqəmsal logistika platforması" (DLP) arasında əməkdaşlıq çərçivəsində nəzərdə tutulan işlər uğurla yekunlaşıb.

    "Report" İİTKM-ya istinadən xəbər verir ki, portalın sahibkarlara təqdim etdiyi "Sərbəst satış sertifikatı" (Certificate of Free Sale) tam elektronlaşdırılaraq DLP platformasına inteqrasiya edilib.

    Yeni inteqrasiya xidmətdən istifadəni sahibkarlara daha çevik və şəffaf edir. Proses çərçivəsində sənədlərin qəbulu tam elektronlaşdırılıb: sahibkarlar müraciətləri interaktiv qaydada doldurur və zəruri faylları birbaşa sistemə yükləyirlər. "QR" kod və müraciət nömrəsi kimi identikləşdirmə rekvizitləri ilə təmin olunan elektron sistem sahibkarlara öz şəxsi kabinetləri vasitəsilə müraciətin icra statusunu tam izləməyə imkan verir. Nəticədə, sahibkarlar heç bir fiziki təmasa ehtiyac qalmadan, hazır sertifikatı platformadan "PDF" formatında birbaşa yükləyə bilirlər.

    "Azexport"un rəhbəri Ayxan Qədəşov bildirib ki, "kağızsız ticarət" üzrə dünyada qəbul olunan beynəlxalq standartların ölkəmizdə tətbiqi istiqamətində proseslərin davamı olan bu inteqrasiya sahibkarların vaxta və resurslara qənaət edərək strateji bazarlara daha çevik çıxışını təmin edir.

    Sərbəst satış sertifikatı Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixrac imkanlarının genişləndirilməsində mühüm rol oynayır. 2018-ci ildən etibarən əsasən insan orqanizmi ilə təmasda olan tibbi avadanlıqlar, qida məhsulları və dərman vasitələri daxil olmaqla, 700-dən artıq adda məhsula bu sənəd təqdim edilib. Bu sertifikat yerli məhsulların əvvəllər ixracında çətinlik olan Körfəz, Asiya və Amerika ölkələri kimi strateji bazarlara çıxışını asanlaşdırıb.

    İxracatçılar xidmətdən yararlanmaq üçün bu keçiddən istifadə edə bilərlər.

    İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi (İİTKM) Azexport portalı Sərbəst satış sertifikatı

    Son xəbərlər

    12:27
    Foto

    İlham Əliyev İsveçin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib

    Daxili siyasət
    12:25

    "Azəristiliktəchizat": Məcburi köçkünlər göstərilən xidmətin dəyərinin 47 %-ni ödəyib

    Energetika
    12:23

    Qırmızı bülletenlə axtarışda olan şəxs Azərbaycandan Türkiyəyə ekstradisiya edilib

    Region
    12:20

    "Zaqatala"nın futbolçusu Elxan Məmmədov 6 oyunluq cəzalandırılıb

    Futbol
    12:16

    Azərbaycan-Çin beynəlxalq avtomobil daşımaları sazişi mübadilə edilib

    Xarici siyasət
    12:16

    Sabah Azərbaycanda 35 dərəcə isti olacaq, bəzi rayonlara dolu düşəcək

    Ekologiya
    12:16
    Foto

    Salyan şossesində 500 yeni ağac əkilib

    Ekologiya
    12:11

    Gündüz İsmayılov: Dinin siyasiləşdirilməsi bütün dünyada müşahidə olunan tendensiyadır

    Din
    12:08

    Luis Silvestr 4 oyunluq cəzalanıb, "İmişli" 10 000 manat cərimələnib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti