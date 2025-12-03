İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Sabah Bakıda Azərbaycan-İraq Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçiriləcək

    Biznes
    • 03 dekabr, 2025
    • 20:19
    Sabah Bakıda Azərbaycan-İraq Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçiriləcək

    Dekabrın 4-də Bakıda Azərbaycan və İraq arasında iqtisadi, elmi, texniki və mədəni əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın dördüncü iclası keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən bildirilib.

    Azərbaycan tərəfindən komissiyanın həmsədri rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev, İraq tərəfindən isə rabitə naziri Xəyyam Əl-Yəsridir.

    Xəyyam Əl-Yəsri bu gündən etibarən Bakıda səfərdədir. Daha əvvəl bildirildiyi kimi, səfər çərçivəsində iki ölkə arasında imzalanmış saziş və anlaşma memorandumlarının icra vəziyyəti müzakirə olunacaq.

    Səfər iqtisadi və investisiya sahələrində strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsinə, habelə rabitə və rəqəmsal inkişaf sahələrində əməkdaşlığın yeni imkanlarının araşdırılmasına yönəlib.

    Xatırladaq ki, hökumətlərarası komissiyanın əvvəlki, yəni üçüncü iclası 2023-cü ilin dekabrında Bağdadda keçirilib.

    2024-cü ilə olan məlumata görə, Azərbaycanda müxtəlif sektorlarda təxminən 170 İraq şirkəti fəaliyyət göstərir. Azərbaycan şirkətləri də İraqda böyük infrastruktur layihələrində podratçı qismində iştirak ediblər. İraqda tikinti, enerji təchizatı, su təminatı, yol və körpülərin çəkilməsi kimi sahələrdə tələbatın mövcudluğu şirkətlərin fəaliyyəti üçün yeni imkanlar açır.

    Azərbaycan İraq Rəşad Nəbiyev Xəyyam Əl-Yəsri Hökumətlərarası Komissiya
    Завтра в Баку состоится заседание азербайджано-иракской МПК
    Azerbaijan and Iraq to hold fourth intergovernmental commission meeting in Baku

    Son xəbərlər

    20:19

    Sabah Bakıda Azərbaycan-İraq Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçiriləcək

    Biznes
    20:15

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasının V turu "DH Volley"in qələbəsi ilə başlayıb

    Komanda
    20:15

    Almaniyada İsrailin "Arrow 3" raketdən müdafiə sistemi yerləşdirilib

    Digər ölkələr
    20:10

    Husilər "Eternity C" gəmisinin ekipajını azad ediblər

    Digər ölkələr
    19:56

    HƏMAS israilli girovun meyitini BQXK-ya təhvil verib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:49
    Foto

    Baş prokuror ABŞ-də rəsmi səfərdə olub

    Xarici siyasət
    19:31

    Paşinyan artıq Koçaryan və Sarqsyanı siyasi rəqib hesab etmir

    Region
    19:31

    Dombrovski: Ukraynaya maliyyə yardımı hissə-hissə ödəniləcək

    Digər ölkələr
    19:27
    Video

    Rəhim Həsənov Premyer Liqanın XIII turunda baş hakimin yanlış qərar verdiyini təsdiqləyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti