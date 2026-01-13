İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Pərviz Şahbazov: "Azərbaycan-İtaliya münasibətləri strateji səviyyəyə yüksəlib"

    Biznes
    • 13 yanvar, 2026
    • 10:43
    Pərviz Şahbazov: Azərbaycan-İtaliya münasibətləri strateji səviyyəyə yüksəlib

    Azərbaycan ilə İtaliya arasında münasibətlər strateji səviyyəyə yüksəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov Bakıda keçirilən Azərbaycan və İtaliya arasında İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın VI iclasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bugünkü iclas iki ölkə arasında əlaqələrin strateji səviyyəyə yüksəldiyini göstərir: "İki ölkə arasında əlaqələr keyfiyyətcə yeni səviyyəyə çatıb. İtaliya Azərbaycanın ən böyük ticarət tərəfdaşıdır. Ticarət dövriyyəsinin 25 %-i İtaliyanın payına düşür".

