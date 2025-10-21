İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    Naxçıvanda yeni torpaq sahələri hərrac yolu ilə mülkiyyətə və icarəyə verilib

    Biznes
    • 21 oktyabr, 2025
    • 11:33
    Naxçıvanda yeni torpaq sahələri hərrac yolu ilə mülkiyyətə və icarəyə verilib

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin tabeliyində olan Hərracların Təşkili Mərkəzi 3 yerli bələdiyyəyə məxsus torpaq sahələrinin mülkiyyətə və icarəyə verilməsi ilə bağlı hərrac keçirib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, rəqabətli keçən hərracda qeydiyyatdan keçən 8 sifarişçi iştirak edib, onlardan 4-ü hərracın qalibi olub.

    Nəticədə hərraca çıxarılan 2 torpaq sahəsi mülkiyyətə, 2 torpaq sahəsi isə icarəyə verilib.

    Hərracların Təşkili Mərkəzi noyabrın 20-də torpaq sahələrinin, noyabrın 25-də isə nəqliyyat vasitələrinin özəlləşdirilməsi ilə bağlı hərraclar keçirəcək.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti

    Son xəbərlər

    12:14

    Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlərinin görüşü başlayıb

    Xarici siyasət
    12:14

    Fransanın sabiq prezidenti həbsxanaya gedib

    Digər ölkələr
    12:13

    BP daha 5 beynəlxalq dərsliyi Azərbaycan dilinə tərcümə edib

    Energetika
    12:13

    IMF 2031-ci ilə qədər Azərbaycanın ümumi dövlət borcuna dair gözləntilərini azaldıb

    Maliyyə
    12:11

    "Kəpəz"in braziliyalı futbolçusu: "Sonuncu pilləni mümkün qədər tez tərk etmək istəyirik" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    12:08
    Foto

    Astanada "Orta dəhlizin inkişafı" birgə layihəsi təqdim edilib

    Xarici siyasət
    12:08

    "Findoc" portalının istifadəçilərinin sayı 150 mini keçib

    Maliyyə
    12:08

    Azərbaycanda peyk təsvirlərinin emalına özəl sektor cəlb ediləcək

    İKT
    12:07

    Astanada Qazaxıstan–Azərbaycan İşgüzar Şurasının lll iclası keçirilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti