Naxçıvanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 27 % artıb
Biznes
- 20 noyabr, 2026
- 10:52
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Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeni nəsil nəzarət-kassa aparatları (NKA) vasitəsilə qeydə alınan dövriyyə 520,6 milyon manat olub.
"Report" yerli bürosu xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 27 % çoxdur.
İndiyə qədər bölgədə 3 417 ədəd yeni nəsil NKA quraşdırılıb.
Xatırladaq ki, 10 ayda Azərbaycanda yeni nəsil NKA-lar vasitəsilə qeydə alınan dövriyyə 26 milyard 142,5 milyon manat olub.
Bu, 1 il əvvələ nisbətən 14,9 % çoxdur.
İndiyə qədər Azərbaycan ərazisində 117 553 ədəd yeni nəsil NKA quraşdırılıb.
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