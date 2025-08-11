Haqqımızda

Naxçıvanda vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin sayı 13 % artıb Bu ilin yanvar-iyul aylarını Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində ümumilikdə 27 552 şəxs qəbul edilib.
11 avqust 2025 12:13
Bu ilin yanvar-iyul aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində ümumilikdə 27 552 şəxs qəbul edilib.

"Report" quruma istinadən xəbər verir ki, mərkəzlərdə vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə əlaqədar sualların cavablandırılması, vergi uçotu, qeydiyyat, bəyannamələr, cari vergi ödəmələri və s. məsələlərlə bağlı 37 784 xidmət göstərilib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13,1 % çoxdur.

Ümumi xidmətlərin 86 %-ni 9 xidmət növü (şifahi və hazır sənədlərin verilməsi ilə bağlı xidmətlər istisna olmaqla) təşkil edib:

- Bəyannamələrin (hesabatların), cari vergi ödəmələrinin hesablanması barədə arayışın vergi orqanlarına təqdim edilməsi;
- Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin, məcburi dövlət sosial sığorta və icbari tibbi sığorta haqqının ödənilməsi haqqında qəbzin verilməsi;
- "ASAN İmza" sertifikatının verilməsi;
- Fiziki şəxsin uçota alınması və yenidən uçota alınması;
- Vergi ödəyicisinin uçot məlumatlarının dəyişdirilməsi;
- Vergi ödəyicisinə arayışların verilməsi;
- Vergi ödəyicisinin fəaliyyətinin bərpası;
- Fiziki şəxsin uçotdan çıxarılması;
- Əmək müqaviləsi üzrə elektron informasiya sistemində aparılan əməliyyatlar.

7 ay ərzində vergi ödəyicilərinə 662 075 məlumatlandırma xarakterli müxtəlif növ bildiriş (məktub) göndərilib, onlarla 69 görüş keçirilib, 277 sayda ünvanlı xidmət göstərilib, 2 082 müraciət üzrə 3 700 "ASAN İmza" sertifikatı verilib.

Rus versiyası В центрах обслуживания налогоплательщиков Нахчывана за 7 месяцев обслужено более 27,5 тыс. человек

