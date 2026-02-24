Naxçıvanda Türk Biznes və İnvestisiya Forumu keçiriləcək
- 24 fevral, 2026
- 11:34
Bu ilin birinci yarısında Naxçıvanda Türk Biznes və İnvestisiya Forumu və B2B görüşləri təşkil olunacaq.
"Report" Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasına (ASK) istinadən xəbər verir ki, bunu ASK-nın Baş katibi Ziya Hacılı Türk Ticarət və Sənaye Palataları Birliyinin (TCCI) İşçi Qrupunun iclasında bildirib
Onun sözlərinə görə, bu forum regional iqtisadi inteqrasiyanın praktiki modelinə çevriləcək: "Xüsusən də dövlətimizin Naxçıvana 2026-cı ildən verdiyi 10 illik vergi güzəştlərini və təşviq alətlərini nəzərə alsaq, Naxçıvan investisiya üçün ən cəlbedici bölgəyə çevrilib və biz Türk dövlətlərinin iş adamlarını Naxçıvanda işləməyə dəvət edirik".
O, TCCI təşkilatının 2026-cı il üzrə fəaliyyəti çərçivəsində Qarabağ və Şərqi Zəngəzur regionunun inkişafına həsr olunmuş xüsusi seminarın önəmini də qeyd edib. Bu tədbirin azad edilmiş Azərbaycan ərazilərinin iqtisadi reinteqrasiyasına türk biznesinin birbaşa töhfəsini təmin etməyə töhfə verəcəyinə əminliyini bildirib.
Görüşü açan Murat Kərimsakov Qazaxıstanın 2026-cı ildə Türk Ticarət və Sənaye Palataları Birliyinə sədrlik edəcəyini qeyd edərək, praktik əməkdaşlıq gündəliyinin hazırlanmasına xüsusi əhəmiyyət verdi. Görüşdə Türk dövlətlərinin biznes icmaları arasında çoxtərəfli əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə və birgə iqtisadi təşəbbüslərin həyata keçirilməsinə yönəlmiş 2026-cı il Fəaliyyət Planının təsdiqlənməsi müzakirə olunub.
Tədbirə Qazaxıstan Ticarət Palatasının İdarə Heyətinin sədri Murat Kərimsakov rəhbərlik edib və Türk İnvestisiya Fondunun prezidenti Bağdat Amreyev, Türküstan Regional Məslihatının sədri və Regional Şuranın sədri Nurali Abışov, Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibinin müavini Merey Mukajan, Türk Ticarət və Sənaye Palataları Birliyinin Daimi Katibliyinin baş katibi Adem Kula, Türk Dövlətləri Qadın Sahibkarlar Şurasının sədri Ləzzət Ramazanova və iştirakçı ölkələrin ticarət və sənaye palatalarının rəhbərləri qatılıblar.
İclasdan sonra səsvermə keçirildi və nəticədə Türk Ticarət və Sənaye Palataları Birliyinin 2026-cı il üçün Fəaliyyət Planı yekdilliklə təsdiqlənib. Sənəddə biznes əməkdaşlığının genişləndirilməsinə, sənaye, kənd təsərrüfatı və xidmət sahələrində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə və birgə investisiya layihələrinin təşviqi üçün əlverişli şəraitin yaradılmasına yönəlmiş bir sıra təşəbbüslərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Türk Ticarət və Sənaye Palataları Birliyinin institusional gücləndirilməsinə və Türk Dövlətləri Təşkilatının biznes icmaları arasında qarşılıqlı əlaqə üçün əsas platforma kimi effektivliyinin artırılmasına xüsusi diqqət yetirilib. İştirakçılar qərarların tez qəbul edilməsini və onların effektiv şəkildə həyata keçirilməsini asanlaşdıran davamlı koordinasiya mexanizmlərinin hazırlanmasının vacibliyini qeyd ediblər.