    Naxçıvanda mənşə sertifikatlarının verilməsi 21 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    • 16 sentyabr, 2025
    • 11:49
    Naxçıvanda mənşə sertifikatlarının verilməsi 21 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında sahibkarlara 317 mənşə sertifikatı verilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 20,5 % çoxdur.

    Mənşə sertifikatlarının 64 %-i tikinti, 15,8 %-i mineral sular, 1,6 %-i meyvə-tərəvəz və tütün məmulatları, 18,6 %-i digər məhsulların ixracı üçün təqdim olunub.

    8 ayda yerli Sertifikatlaşdırma və Metrologiya Mərkəzi 6 488 ədəd ölçmə vasitəsini yoxlayıb ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 77,7 % çoxdur. 

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Sertifikatlaşdırma və Metrologiya Mərkəzi

