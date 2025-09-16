Naxçıvanda mənşə sertifikatlarının verilməsi 21 %-ə yaxın artıb
Biznes
- 16 sentyabr, 2025
- 11:49
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında sahibkarlara 317 mənşə sertifikatı verilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 20,5 % çoxdur.
Mənşə sertifikatlarının 64 %-i tikinti, 15,8 %-i mineral sular, 1,6 %-i meyvə-tərəvəz və tütün məmulatları, 18,6 %-i digər məhsulların ixracı üçün təqdim olunub.
8 ayda yerli Sertifikatlaşdırma və Metrologiya Mərkəzi 6 488 ədəd ölçmə vasitəsini yoxlayıb ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 77,7 % çoxdur.
Son xəbərlər
12:58
Mikayıl Cabbarov: "Osman Nurmaqomedov daha yüksək əyarlı medallarla bizi qürurlandıracaq"Fərdi
12:55
Azərbaycan iqtisadiyyatına kapital qoyuluşları növbəti 4 ildə orta hesabla 3,9 % artacaqMaliyyə
12:53
Xətaidə evdən 15 min manatlıq qızıl oğurlayan şəxs saxlanılıbHadisə
12:52
İƏT Mədəniyyət Festivalının tarixi dəyişibMədəniyyət siyasəti
12:50
Silahlı Qüvvələrin rəsmisi: Rusiya Ukraynaya qarşı təhlükəli kimyəvi maddələrdən istifadə edirDigər ölkələr
12:49
İranda polislərə silahlı hücum olub, ölənlər və yaralı varRegion
12:48
Azərbaycanın milli mənafeyinə yad küçə və prospektlərin adlarının dəyişdirilməsi təklif olunurMilli Məclis
12:48
Azərbaycan Hindistana neft ixracını bərpa edibEnergetika
12:47