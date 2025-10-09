İncəsənət vasitəsilə dəyişiklik: İqlim fəaliyyəti, inklüzivlik və müyəssərliyin kəsişdiyi nöqtə
- 09 oktyabr, 2025
- 12:12
"DanceAbility Azərbaycan"ın hazırladığı "Nə qədər kifayətdir?" adlı inklüziv rəqs-teatr tamaşası yenidən Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında tamaşaçılara təqdim olundu.
"Nə qədər kifayətdir?" tamaşası, 2024-cü il Azərbaycanda keçirilən BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyasına (COP29) uyğun olaraq hazırlanmışdır və bu sualları ortaya çıxarır:
Bizə əslində nə qədər lazımdır?
Niyə durmadan daha çox alırıq?
Geyimlərimizin nədən hazırlandığına baxmağı niyə unuduruq?
Hər il dünyada 92 milyon ton tekstil tullantısı yaranır. Son 15 ildə bir paltarın geyinilmə tezliyi 36% azalıb. "Nə qədər kifayətdir?" tamaşası təkcə geyimlərdən yox, tullantılardan, planetə olan zərərdən, əməkdən və geyindiyimiz hekayələrdən bəhs edir
Tamaşa şəxsi hekayələr, paylaşılmış xatirələr və inklüziv bədii ifadə vasitəsilə sürətli dəb, həddindən artıq istehlak və ekoloji təsir kimi aktual qlobal məsələlərə toxunur. Layihə dairəvi iqtisadiyyat prinsipləri, orqanik parça istehsalı, pambıq sənayesi və dayanıqlı istehlak modelləri haqqında güclü mesajlar ötürür.
Eyni zamanda layihə inklüzivliyi həm səhnədə, həm də tamaşaçı zalında həyata keçirir. Layihə hər kəs üçün - o cümlədən görmə və eşitmə məhdudiyyətləri olan şəxslər, eləcə də neyromüxtəlifliyi insanlar üçün əlçatan olmasını təmin edir. Bunu həyata keçirmək üçün bütün təcrübə əlçatan şəkildə dizayn edilib; işarə dili tərcüməsi, müyəssərlik alətləri və görmə qabiliyyəti zəif və ya tam görmə məhdudiyyəti olan qonaqlar üçün xüsusi hazırlanmış "toxunuş turu" ilə təmin olunub.
"DanceAbility International" (1987-ci ildən) və "DanceAbility Azərbaycan" (2017-ci ildən) yüz minlərlə insanın həyatına davamlı təsir göstərərək müxtəliflik, bərabərlik, inklüzivlik və müyəssərliyin qiymətləndirən bir dünyanın qurulmasında töhfə verməyə davam edir.
"Nə ədər kifayətdir?" adlı rəqs tamaşası, inklüzivlik, müyəssərlik və ekoloji maarifləndirməni incəsənətin gücü ilə təşviq etməyə inanan tərəfdaşların dəstəyi ilə həyata keçirilib. Layihənin tərəfdaşları sırasında BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyi, Azərbaycan Tekstil Assosiasiyası, "GiLTEX", "Prime Cotton", "John Patterson Events", "Hillside" və "Baku Kitchen Catering Company" yer alıb.