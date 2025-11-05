İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    "Gəncə Cihazqayırma Zavodu"nun səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Biznes
    • 05 noyabr, 2025
    • 16:43
    Gəncə Cihazqayırma Zavodunun səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Deksbrın 20-də, saat 11:00-da "Gəncə Cihazqayırma Zavodu" ASC-nin səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, yığıncaq Gəncə şəhəri, Vəli Xuluflu küçəsi, 1 ünvanında olacaq.

    Yığıncağın gündəliyi açıqlanmayıb.

    Xatırladaq ki, "Gəncə Cihazqayırma Zavodu" 2008-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 212 min manatdır. Müəssisə kommunal qurumlar üçün sayğacların istehsalı üzrə ixtisaslaşıb.

