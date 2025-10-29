İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə yeni səlahiyyət verilib

    Biznes
    • 29 oktyabr, 2025
    • 13:26
    Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə yeni səlahiyyət verilib

    Prezident İlham Əliyev "Beynəlxalq ticarətdə müəyyən təhlükəli kimyəvi maddələr və pestisidlər üzrə qabaqcadan əsaslandırılmış razılıq proseduru haqqında Rotterdam Konvensiyası"na qoşulmaq barədə 30 sentyabr 2025-ci il tarixli qanunun tətbiqi və bununla əlaqədar bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, sərəncama əsasən, Konvensiyada nəzərdə tutulmuş səlahiyyətli milli qurum qismində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi müəyyən edilib.

    Nazirlər Kabineti qanundan irəli gələn məsələləri həll etməli, Xarici İşlər Nazirliyi səlahiyyətli milli qurumun müəyyən edildiyi barədə Konvensiyanın Katibliyinə müvafiq bildiriş göndərməlidir.

    Rotterdam Konvensiyası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
    Минэкологии определено нацорганом Азербайджана по Роттердамской конвенции

    Son xəbərlər

    14:16

    İsrail ordusu HƏMAS-a zərbələrdən sonra Qəzzada atəşkəs rejimini bərpa edib

    Digər ölkələr
    14:06

    Azərbaycan və Türkiyə avtomobil nömrələrini qarşılıqlı tanıyacaq - EKSKLÜZİV

    Maliyyə
    14:05
    Foto

    Növbəti köç karvanı Həsənriz kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    14:04
    Foto

    Lerikdə "Eko Festival" keçirilir

    Turizm
    14:03

    Azərbaycan və Oman XİN başçıları arasında təkbətək görüş keçirilir

    Xarici siyasət
    14:01

    "Tottenhem"in futbolçusu Braziliya klubuna keçə bilər

    Futbol
    14:01

    Rumıniya rəsmisi: "Azərbaycanı nəqliyyat-logistika əlaqələri üçün qapı kimi nəzərdən keçiririk"

    İnfrastruktur
    13:49

    Azərbaycana turist axını niyə azalıb? - ARAŞDIRMA

    Turizm
    13:49

    m10 ilə "Binance" əməliyyatları – manatla, təhlükəsiz, vasitəçisiz!

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti