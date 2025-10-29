Минэкологии определено нацорганом Азербайджана по Роттердамской конвенции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о применении закона от 30 сентября 2025 года о присоединении к "Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле" и регулировании некоторых связанных с этим вопросов.

Как сообщает Report, согласно документу Министерство экологии и природных ресурсов определено в качестве уполномоченного национального органа, предусмотренного Конвенцией.

Кабинет министров должен решить вопросы, вытекающие из документа, а Министерство иностранных дел должно направить соответствующее уведомление в Секретариат Конвенции об определении уполномоченного национального органа.