Минэкологии определено нацорганом Азербайджана по Роттердамской конвенции
Бизнес
- 29 октября, 2025
- 14:00
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о применении закона от 30 сентября 2025 года о присоединении к "Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле" и регулировании некоторых связанных с этим вопросов.
Как сообщает Report, согласно документу Министерство экологии и природных ресурсов определено в качестве уполномоченного национального органа, предусмотренного Конвенцией.
Кабинет министров должен решить вопросы, вытекающие из документа, а Министерство иностранных дел должно направить соответствующее уведомление в Секретариат Конвенции об определении уполномоченного национального органа.
