İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Dövlət Vergi Xidməti rezidentlik sertifikatı almaq istəyənlərə müraciət edib

    Biznes
    • 27 fevral, 2026
    • 11:33
    Dövlət Vergi Xidməti rezidentlik sertifikatı almaq istəyənlərə müraciət edib

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti rezidentlik sertifikatı almaq istəyənlərə müraciət edib.

    "Report"un məlumatına görə, müraciətdə deyilir:

    "Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında bağlanmış ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasına dair beynəlxalq müqavilələrin inzibatçılığı Qaydaları"na əsasən, Rezidentlik sertifikatı almaq üçün "Rezidentlik sertifikatının alınması haqqında" Ərizə (DTA-01 forması) bu gündən etibarən elektron qaydada Dövlət Vergi Xidmətinin internet səhifəsi new.e-taxes.gov.az vasitəsilə təqdim edilməlidir. Rezidentlik sertifikatları (ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən daimi nümayəndəliklər, əcnəbilər və VÖEN-i olmayan fiziki şəxslər istisna olunmaqla) vergi ödəyicilərinə avtomatik qaydada təqdim olunacaq. Hər hansı bir texniki uyğunsuzluq yarandığı təqdirdə, məsələnin operativ həlli üçün [email protected] elektron poçt ünvanına müraciət edə bilərsiniz".

    Dövlət Vergi Xidməti rezidentlik

    Son xəbərlər

    12:37

    Abiy Əhməd Əli: Efiopiya və Azərbaycan tərəfdaşlığı dərinləşdirməklə bağlı razılığa gəlib

    Xarici siyasət
    12:33

    Kamran Əliyev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edəcək

    Hadisə
    12:32

    "Qazprom neft"in vitse-prezidenti Anton Calyabov Rusiyada həbs edilib

    Energetika
    12:29

    Azərbaycanda "Təhdidlər və Həllər Kataloqu"na daxil edilən təhdidlərin sayı açıqlanıb

    İKT
    12:26

    Ərdoğanın müavini: Türk dünyasının birliyi geniş coğrafiyada sülhün təmin olunmasına xidmət edir

    Elm və təhsil
    12:24

    Banqladeşdə 5,5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    12:19

    Tokayev və Vuçiç ikitərəfli strateji tərəfdaşlığın inkişafını müzakirə edib

    Region
    12:18

    Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərində sertifikasiyanın tətbiqi I oxunuşda təsdiqlənib

    Milli Məclis
    12:18
    Foto

    DSX: İran istiqamətindən dövlət sərhədini pozmağa cəhd edən şəxslər silahlı müqavimət göstərib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti