İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Cəfər Babayev: "İstehlakçı hüquqlarının qorunmasında işçi qaydada "yumşaq güc" alətlərindən istifadə edirik"

    Biznes
    • 12 mart, 2026
    • 10:59
    Cəfər Babayev: İstehlakçı hüquqlarının qorunmasında işçi qaydada yumşaq güc alətlərindən istifadə edirik

    Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi yalnız qanunvericiliklə verilmiş səlahiyyətlərdən deyil, həm də işçi qaydada "yumşaq güc" alətlərindən istifadə edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Agentliyinin sədrinin birinci müavini Cəfər Babayev Bakıda keçirilən "Müasir rəqəmsal dünyada istehlakçılar: elektron ticarət, rəqəmsal xidmətlər və təhlükəsizlik məsələləri" forumunda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, elektron-rəqəmsal sahədə baş verən münasibətlər göstərir ki, istehlakçı ilə sahibkar arasında olan ənənəvi münasibətlər artıq yeni yanaşmalarla qiymətləndirilməlidir:

    "Bu məqsədlə agentlik elektron platforma sahibləri ilə mütəmadi görüşlər keçirir və həmin görüşlər zamanı istehlakçı hüquqlarının daim diqqət mərkəzində saxlanmasını tələb edir. Bu sahədə əsas vasitələrdən biri də maarifləndirmə tədbirləridir. Maarifləndirmə zamanı istehlakçılara mümkün qanun pozuntuları, dələduzluq halları və rəqəmsal mühitdə baş verə biləcək digər risklər barədə məlumat verilir".

    Cəfər Babayev Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi Müasir rəqəmsal dünyada istehlakçılar: elektron ticarət, rəqəmsal xidmətlər və təhlükəsizlik məsələləri forumu

    Son xəbərlər

    11:05

    "1news.az" xəbər saytının 19 yaşı tamam olur

    Media
    11:04

    İlham Əliyev: Ermənistan öz tarixində ilk dəfə tranzit ölkəyə çevriləcək

    Xarici siyasət
    10:59

    Cəfər Babayev: "İstehlakçı hüquqlarının qorunmasında işçi qaydada "yumşaq güc" alətlərindən istifadə edirik"

    Biznes
    10:58
    Foto

    Prezident İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində çıxış edib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    10:56

    İlham Əliyev: Neftin qeyri-tarazlı qiymətləri onu hasil edən ölkələrin xeyrinə deyil

    Energetika
    10:54

    İlham Əliyev beynəlxalq təhlükəsizlik sistemi üçün əsas riskləri açıqlayıb

    Xarici siyasət
    10:49

    İlham Əliyev: Azərbaycan Ermənistanla sülhə vasitəçilərin olmamasında israr etdikdən sonra nail oldu

    Xarici siyasət
    10:45

    Prezident: Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanla münaqişədə Azərbaycana qarşı seçici yanaşma tətbiq edirdi

    Xarici siyasət
    10:44

    "Birbank"lılar üçün daha bir üstünlük: artıq ƏDV qəbzini skan etməyə gərək yoxdur

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti