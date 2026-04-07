Bakıda qarajların orta qiyməti martda 5 %-ə yaxın artıb
Biznes
- 07 aprel, 2026
- 09:48
Bu ilin mart ayında Bakıda qarajların orta qiyməti fevral ayına nisbətən 4,8 % çox olub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qiymətləndiricilər Palatasından bildirilib.
Məlumata görə, qarajlara tələbatın artması və şəhər daxilində parklanma imkanlarının məhdudluğu qiymət dinamikasına təsir edən əsas amillərdən biridir.
