Azərbaycanda viski istehsalı 51 % azalıb
- 31 mart, 2026
- 10:01
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 69,5 min dekalitr viski istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 51 % azdır.
Martın 1-nə ölkədə 390,2 min dekalitr hazır məhsul ehtiyatı yaranıb ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 34,2 % çoxdur.
Hesabat dövründə Azərbaycanda 122,7 milyon manatlıq içki məhsulları istehsal edilib ki, bu da illik müqayisədə 1,9 % çoxdur.
10:22
Avropa çempionatı: Minifutbol üzrə Azərbaycan millisinin oyun proqramı açıqlanıbFutbol
10:22
İranda terror aktları törətməkdə ittiham olunan daha iki nəfər edam edilibRegion
10:15
Video
FHN: Bayram günlərində hadisələr zamanı 13 nəfər ölüb, 14 nəfər xəsarət alıbHadisə
10:12
İsmayıllıda avtoqəza olub, ölənlər varHadisə
10:01
Çində tikilməkdə olan avtomobil tunelinin ərazisində partlayış olub, dörd nəfər ölübDigər ölkələr
10:01
Azərbaycanda viski istehsalı 51 % azalıbBiznes
09:51
Foto
Azərbaycan Ordusunun yeni hərbi obyektləri istifadəyə verilibHərbi
09:50
Sumqayıtda 30 min abonentin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaqİnfrastruktur
09:42