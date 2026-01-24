İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Biznes
    • 24 yanvar, 2026
    • 15:27
    Azərbaycanda ötən il beynəlxalq dəniz nəqliyyatı ilə 3 milyon tona yaxın yük daşınıb

    Ötən il Azərbaycanda dəniz nəqliyyatı ilə 2 milyard 564 milyon 663,7 min ABŞ dolları dəyərində 2 milyon 680 min 908,9 ton yük daşınıb.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilə nisbətən müvafiq olaraq 3,1 % və 4,5 % azdır.

    Hesabat dövründə dəniz nəqliyyatı ilə 171 milyon 460 min ABŞ dolları (76,4 % çox) dəyərində 261 min 470,2 min ton (2,7 dəfə çox) yük ixrac olunub, 2 milyard 393 milyon 203,6 min ABŞ dolları (6,2 % az) dəyərində 2 milyon 419 min 438,7 ton (11 % az) yük idxal olunub.

