İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanda əmək sahəsi üzrə 22 milli standart layihəsi təsdiqlənib

    Biznes
    • 21 yanvar, 2026
    • 10:43
    Azərbaycanda əmək sahəsi üzrə 22 milli standart layihəsi təsdiqlənib

    Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabeliyindəki Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun (AZSTAND) təsis etdiyi "Əmək sahəsində" standartlaşdırma üzrə Texniki Komitənin (AZSTAND/TK 21) cari il üzrə fəaliyyət planına uyğun olaraq hazırladığı 22 milli standart layihəsinin təsdiq edilməsi barədə konsensus əsasında qərar qəbul edilib.

    "Report" AZSTAND-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Texniki Komitənin 2025-ci ilin yekunlarına dair iclasında bildirilib.

    İclasda AZSTAND-la yanaşı, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin və Əməyin Mühafizəsi Mərkəzinin, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA), Azərbaycan Neft və Qaz Sənayesi İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi, Azərbaycan Dəmiryolçularının Müstəqil Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi və "Azərsun Holdinq" MMC-nin nümayəndələri iştirak ediblər.

    Görüş zamanı yeni standart layihələri, "2026–2028-ci illər üzrə milli standartlaşdırma proqramı", həmçinin əmək sahəsində normativ tənzimləmələrin təkmilləşdirilməsi istiqamətində görülmüş işlər və qarşıdakı dövr üçün nəzərdə tutulan tədbirlər müzakirə olunub.

    Bununla yanaşı, əmək sahəsində qəbul edilmiş dövlət standartlarının iş yerlərində tətbiqi, Texniki Komitənin digər fəaliyyət istiqamətləri və milli standartlaşdırma sisteminin beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması məqsədilə həyata keçirilən tədbirlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb, üzvlərin təklifləri dinlənilib.

    Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu Standart

    Son xəbərlər

    11:16

    Elmar Baxşıyev: "Həm "Qarabağ", həm də "Ayntraxt" hücum futboluna üstünlük verəcəklər"

    Futbol
    11:16

    ARDNF və "Brookfield Asset Management" uzunmüddətli strateji əməkdaşlığa dair niyyət protokolu imzalayıb

    Maliyyə
    11:15

    Ötən il Azərbaycanın metanol ixracından qazancı açıqlanıb

    Digər
    11:14

    ABŞ Gürcüstan DİN-ə 733 min dollar dəyərində triaj laboratoriyası verib

    Region
    11:11

    Ramin Məmmədov Qahirədə beynəlxalq konfransda iştirak edib

    Xarici siyasət
    11:10
    Foto

    ADY: Qarlı hava şəraitində bütün qatarlar qrafik üzrə hərəkət edir

    İnfrastruktur
    11:10
    Foto

    İlham Əliyev Davosda "Brookfield Asset Management" şirkətinin prezidenti ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    11:07

    Hərbi xidmətdən möhlət alan şəxslərin bəzi hallarda ölkədən çıxışına məhdudiyyət qoyula bilər - EKSKLÜZİV

    Daxili siyasət
    11:00

    Səfərbərlik və hərbi xidmətkeçmə ilə bağlı ictimai dinləmə keçiriləcək

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti