Azərbaycanda dövlətə məxsus daha 4 şirkət ləğv olunur
Biznes
- 18 noyabr, 2026
- 11:12
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İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin (ƏMDX) balansındakı "2 nömrəli Sənaye Kombinatı", "Əlvanmetal Pansionatı", "Tikinti Sənaye Müəssisələri Kombinatı" və "Azərborukəmərtikinti Müəssisəsi" MMC-lər ləğv olunduqlarını elan edib.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, kreditorlar iki ay ərzində tələblərini ƏMDX-nın yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nizami rayonu, H.Əliyev prospekti, 139 ünvanına bildirə bilərlər.
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