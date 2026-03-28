İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycan Türkiyədən fevralda kimyəvi məhsulların idxalına çəkdiyi xərci 13 %-dən çox artırıb

    Biznes
    • 28 mart, 2026
    • 15:09
    Azərbaycan Türkiyədən fevralda kimyəvi məhsulların idxalına çəkdiyi xərci 13 %-dən çox artırıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan Türkiyədən 80,578 milyon ABŞ dolları dəyərində kimyəvi maddələr və məhsullar idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2 % çoxdur.

    Təkcə fevralda Türkiyə Azərbaycana 43,749 milyon ABŞ dolları dəyərində kimyəvi maddələr və məhsulları ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 13,1 % çoxdur.

    İki ayda Türkiyənin kimyəvi maddələr və məhsulları ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 8,2 % azalaraq 4,622 milyard ABŞ dollarına, fevralda isə 6,6 % azalaraq 2 milyard 322 milyon ABŞ dollarına çatıb.

    Türkiyədən ən çox idxalı Niderland 283,711 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 7,1 % çox), Almaniya 227,505 milyon ABŞ dolları (+16,7 %) və İtaliya 220,699 milyon ABŞ dolları (-28,4 %) dəyərində həyata keçirib.

    Türkiyə İxracatçılar Məclisi Kimyəvi məhsullar idxalı

