Azərbaycan Türkiyədən fevralda kimyəvi məhsulların idxalına çəkdiyi xərci 13 %-dən çox artırıb
- 28 mart, 2026
- 15:09
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan Türkiyədən 80,578 milyon ABŞ dolları dəyərində kimyəvi maddələr və məhsullar idxal edib.
"Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2 % çoxdur.
Təkcə fevralda Türkiyə Azərbaycana 43,749 milyon ABŞ dolları dəyərində kimyəvi maddələr və məhsulları ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 13,1 % çoxdur.
İki ayda Türkiyənin kimyəvi maddələr və məhsulları ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 8,2 % azalaraq 4,622 milyard ABŞ dollarına, fevralda isə 6,6 % azalaraq 2 milyard 322 milyon ABŞ dollarına çatıb.
Türkiyədən ən çox idxalı Niderland 283,711 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 7,1 % çox), Almaniya 227,505 milyon ABŞ dolları (+16,7 %) və İtaliya 220,699 milyon ABŞ dolları (-28,4 %) dəyərində həyata keçirib.