Azərbaycan Suriyaya xurma tədarük etməyə başlayıb
- 16 mart, 2026
- 15:25
Ötən il Azərbaycan 144,2 milyon ABŞ dolları dəyərində 187 min 545 ton xurma ixrac edib.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin göstəricisindən dəyər ifadəsində 27 %, kəmiyyət olaraq – 22 % çoxdur.
Hesabat dövründə Azərbaycan Rusiyaya 106,52 milyon ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 10 % çox) 141 min 867 ton (+8 %), Ukraynaya 16,82 milyon ABŞ dolları dəyərində (+30 %) 17 min 407 ton (+8 %), Türkiyəyə 14,33 milyon ABŞ dolları dəyərində (+8 dəfə) 21 min 401 ton (+8 dəfə), Belarusa 4,11 milyon ABŞ dolları dəyərində (+5 dəfə) 3 min 649 ton (+5 dəfə), Qazaxıstana 856 min ABŞ dolları dəyərində (+15 %) 1 min 605 ton (+44 %) məhsul satıb.
Ötən il son 14 ildə (qeyd: xarici ticarət üzrə açıq istifadədə olan rəsmi statistika 2011-ci ilə kimidir) ilk dəfə olaraq Suriyaya tədarük (10,7 min ABŞ dolları dəyərində 17,83 ton) həyata keçirilib.
2024-cü ildə Azərbaycanın ixrac etdiyi 154,3 min ton xurmanın 85,8 %-i Rusiyanın payına düşüb.