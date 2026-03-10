İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycan Portuqaliyadan ətir tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    • 10 mart, 2026
    • 14:39
    Azərbaycan Portuqaliyadan ətir tədarükünü bərpa edib

    Ötən il Azərbaycana xaricdən 42,1 milyon ABŞ dolları dəyərində 1 min 924 ton ətir və tualet suyu gətirilib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin göstəricisindən dəyər ifadəsində 15 %, kəmiyyət olaraq 8 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Fransadan 15,3 milyon ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 8 % çox) 136,4 ton (+0,4 %), Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən (BƏƏ) 4,6 milyon ABŞ dolları dəyərində (-1 %) 348,3 ton (-16 %), Çindən 4,19 milyon ABŞ dolları dəyərində (+43 %) 703,4 ton (+34 %), İtaliyadan 4,18 milyon ABŞ dolları dəyərində (+44 %) 66 ton (+46 %), İspaniyadan 3,3 milyon ABŞ dolları dəyərində (+11 %) 58,1 ton (-19 %) məhsul alıb.

    Azərbaycan 9 il 5 aylıq aradan sonra Portuqaliyadan tədarükü (8,8 min ABŞ dollarına 0,08 ton) bərpa edib.

    2024-cü ildə Azərbaycana idxal edilmiş 36,6 milyon ABŞ dolları dəyərində ətirin 39 %-i Fransanın, 13 %-i BƏƏ-nin payına düşüb.

    Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi ətir Fransa BƏƏ Çin İtaliya İspaniya Portuqaliya

    Son xəbərlər

    14:51

    Əlcəzair və Niderlandın İrandakı səfirliklərinin əməkdaşları təxliyə olunublar

    Region
    14:45

    Premyer Liqada cari mövsümün ən böyükhesablı qələbəsi qeydə alınıb

    Futbol
    14:43

    Bir sorğunun nəticəsi – Ermənistanda hakimiyyət çevrilişinə çağırış - ŞƏRH

    Analitika
    14:42

    İsrail Müdafiə Qüvvələri Tehrandakı hədəflərə yeni zərbələr endirdiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    14:40

    Rusiya Donetsk vilayətinə hava zərbəsi endirib, ölənlər və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    14:40

    "InvestAz"dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz

    Maliyyə
    14:39

    Azərbaycan Portuqaliyadan ətir tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    14:34

    Peskov: Ukrayna üzrə üçtərəfli görüş gözlənilmir

    Region
    14:32

    "Fitch": Azərbaycan rəqəmsal valyuta üçün ikisəviyyəli model seçə bilər - EKSKLÜZİV

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti