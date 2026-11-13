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    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Andrey Babiş: "Azərbaycan Ostrava hava limanında yük qovşağının yaradılmasına maraq göstərir"

    Biznes
    • 13 noyabr, 2026
    • 15:18
    Andrey Babiş: Azərbaycan Ostrava hava limanında yük qovşağının yaradılmasına maraq göstərir

    Çexiya Azərbaycanla iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsində, o cümlədən nəqliyyat, energetika və sənaye sahələrində birgə layihələrin həyata keçirilməsində maraqlıdır.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bu barədə Çexiyanın Baş naziri Andrey Babiş jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    A. Babişin sözlərinə görə, Çexiya tərəfi "Škoda Transportation" şirkətinin Bakı Metropoliteni üçün qatarların alınması ilə bağlı tenderdə müvəffəqiyyət əldə etməsini arzu edir. "Škoda Transportation şirkətinin Bakı metrosuna aid tenderdə qalib çıxması bizim üçün olduqca əhəmiyyətlidir", - Baş nazir vurğulayıb.

    O həmçinin bildirib ki, şirkət Azərbaycanda istifadə olunan Rusiya istehsalı vaqonlara texniki xidmət göstərilməsini də təklif edir.

    A. Babiş əməkdaşlığın başqa sahələri haqqında da ətraflı danışıb. Belə ki, Çexiyanın tanınmış "Budvar" pivə şirkəti Azərbaycan istehsalçısı ilə kooperasiya edərək öz brendinin adı altında pivə istehsalına başlamağı planlaşdırır. Onun sözlərinə görə, layihə daxilində eyni zamanda "Budvar" məhsullarının nümayiş olunacağı iki yeni məkanın açılması da nəzərdə tutulub.

    Bundan başqa, Baş nazir Azərbaycan tərəfinin Karlovı Varı aeroportunun inkişafına investisiya qoymağa, həmçinin Ostrava hava limanında yük qovşağının formalaşdırılmasına olan marağından söz açıb.

    "Azərbaycan tərəfi Ostrava hava limanındakı yük qovşağına maraq göstərir. Biz bu məsələni də müzakirə etdik", - A. Babiş qeyd edib.

    Çexiya hökumətinin rəhbəri vurğulayıb ki, Praqa işgüzar əlaqələrin daha da dərinləşdirilməsində və Azərbaycanla birgə layihələrin icrasında maraqlıdır. O, iki ölkə arasında enerji sahəsindəki tərəfdaşlığın vacibliyini xüsusi olaraq qeyd edib.

    İlham Əliyev Andrey Babiş Çex Respublikası Avropa Siyasi Birliyi
    Бабиш: Азербайджан проявил интерес к созданию грузового хаба в аэропорту Остравы
    Babiš: Azerbaijan shown interest in establishing cargo hub at Ostrava Airport
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