Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Бабиш: Азербайджан проявил интерес к созданию грузового хаба в аэропорту Остравы

    Бизнес
    • 13 ноября, 2026
    • 15:13
    Бабиш: Азербайджан проявил интерес к созданию грузового хаба в аэропорту Остравы

    Азербайджанская сторона проявила интерес к созданию грузового хаба в аэропорту Остравы, а также в инвестициях в развитие аэропорта Карловых Вар.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, комментируя итоги встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, состоявшейся на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Дублине.

    По словам А. Бабиша, Чехия также заинтересована в реализации совместных проектов с Азербайджаном в транспортной, энергетической и промышленной сферах. В частности, Прага рассчитывает на успех компании Škoda Transportation в тендере на поставку поездов для Бакинского метрополитена.

    "Для нас очень важно, чтобы Škoda Transportation выиграла тендер на поставку поездов для метро в Баку", - отметил премьер, добавив, что компания также предлагает услуги по сервисному обслуживанию эксплуатируемых в Азербайджане вагонов российского производства.

    Бабиш сообщил и о других направлениях сотрудничества. В частности, чешская пивоваренная компания Budvar планирует производить пиво под своей маркой в сотрудничестве с азербайджанским производителем. По его словам, в рамках проекта также предполагается открытие двух заведений, где будет представлена продукция Budvar.

    Кроме того, премьер рассказал об интересе азербайджанской стороны к инвестициям в развитие аэропорта Карловы Вары, а также к созданию грузового хаба в аэропорту Остравы.

    "Азербайджанская сторона заинтересована в грузовом хабе в аэропорту Остравы. Мы также обсуждали этот вопрос", - сказал Бабиш.

    В завершение он подчеркнул заинтересованность Праги в дальнейшем расширении деловых контактов с Баку, отдельно выделив стратегическую значимость энергетического сотрудничества между двумя странами.

    Ильхам Алиев Андрей Бабиш Азербайджано-чешские отношения Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Andrey Babiş: "Çexiya Azərbaycanla iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdır"
    Babiš: Czechia interested in expanding economic co-op with Azerbaijan
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