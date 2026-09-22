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    "Abşeron Logistika" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Biznes
    • 22 sentyabr, 2026
    • 11:54
    Abşeron Logistika maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    "Abşeron Logistika" MMC 2025-ci ili 6,187 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.

    "Report" şirkətin maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 1,3 % çoxdur.

    Ötən il "Abşeron Logistika"nın vergiyəqədərki mənfəəti 7,659 milyon manat (əvvəlki ilə nisbətən 1,4 % çox), mənfəət vergisi ödəmələri isə 1,472 milyon manat (1,8 % çox) təşkil edib.

    Bu il yanvarın 1-nə "Abşeron Logistika"nın aktivləri 46,237 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 24,1 % çoxdur. Hesabat dövründə şirkətin öhdəlikləri 21,3 % artaraq 25,589 milyon manata, balans kapitalı isə 27,7 % artaraq 20,648 milyon manata çatıb.

    Abşeron Logistika MMC PAŞA Holdinq MMC PMD Qrup MMC

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