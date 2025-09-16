İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    ABŞ-nin konsaltinq şirkəti Azərbaycanda bir sıra islahat layihələrinə qoşulacaq

    Biznes
    • 16 sentyabr, 2025
    • 17:39
    ABŞ-nin konsaltinq şirkəti Azərbaycanda bir sıra islahat layihələrinə qoşulacaq

    Azərbaycanda bir sıra hüquqi çərçivənin və strateji sənədlərin hazırlanması və təkmilləşdirilməsi məqsədilə ABŞ-nin "McKinsey & Company" konsaltinq şirkəti ilə əməkdaşlıq ediləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu istiqamətdə işlərin təşkili üçün İqtisadiyyat Nazirliyinin "Tikinti-Təchizat Birliyi" MMC hazırlıqlara başlayıb.

    Məlumata əsasən, "McKinsey & Company"nin Azərbaycandakı filialı "Dövlət-özəl tərəfdaşlığı haqqında" Qanunun hüquqi çərçivəsinin təkmilləşdirilməsi, dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması, "yaşıl sənaye zonası"nın yaradılması, İnvestisiyaların sürətləndirilməsi çərçivəsinin formalaşdırılması, 2027-2030-cu illərdə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının hazırlanması istiqamətlər üzrə məsləhətçi xidmətləri göstərəcək.

    Bu işlərin ümumi dəyərinin 9,6 milyon manat təşkil edəcəyi gözlənilir.

    İqtisadiyyat Nazirliyi “McKinsey & Company”

    Son xəbərlər

    19:05

    Antiterror tədbirləri Prezidentin siyasi iradəsinin və xalqın birliyinin təntənəsidir - RƏY

    Daxili siyasət
    18:59

    Azərbaycan Qlobal İnnovasiya İndeksində mövqeyini yaxşılaşdırıb

    Biznes
    18:55

    Dünya çempionu olan futbolçu Polşa klubunda oynayacaq

    Futbol
    18:48

    ABŞ Maliyyə Nazirliyi İranla əlaqəli fiziki və hüquqi şəxslərə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    18:40
    Foto

    "Tağıyev" filminin üçüncü hissəsinin yayım vaxtı məlum olub

    İncəsənət
    18:28
    Foto

    Bakıda "Strateji araşdırmalar və dövlət müdafiəsini idarəetmə akademik kursu" keçirilir

    Hərbi
    18:25

    ABŞ Prezidenti: HƏMAS girovlardan canlı qalxan kimi istifadə edərsə, problemlərlə üzləşəcək

    Digər ölkələr
    18:23

    "Atletiko" futbolçusu ilə müqavilə müddətini uzadacaq

    Futbol
    18:23

    Tramp: Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri ilə danışıqlarda bir otaqda oturmalı olacağam

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti