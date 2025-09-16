ABŞ-nin konsaltinq şirkəti Azərbaycanda bir sıra islahat layihələrinə qoşulacaq
- 16 sentyabr, 2025
- 17:39
Azərbaycanda bir sıra hüquqi çərçivənin və strateji sənədlərin hazırlanması və təkmilləşdirilməsi məqsədilə ABŞ-nin "McKinsey & Company" konsaltinq şirkəti ilə əməkdaşlıq ediləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu istiqamətdə işlərin təşkili üçün İqtisadiyyat Nazirliyinin "Tikinti-Təchizat Birliyi" MMC hazırlıqlara başlayıb.
Məlumata əsasən, "McKinsey & Company"nin Azərbaycandakı filialı "Dövlət-özəl tərəfdaşlığı haqqında" Qanunun hüquqi çərçivəsinin təkmilləşdirilməsi, dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması, "yaşıl sənaye zonası"nın yaradılması, İnvestisiyaların sürətləndirilməsi çərçivəsinin formalaşdırılması, 2027-2030-cu illərdə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının hazırlanması istiqamətlər üzrə məsləhətçi xidmətləri göstərəcək.
Bu işlərin ümumi dəyərinin 9,6 milyon manat təşkil edəcəyi gözlənilir.