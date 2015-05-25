​Rusiya I Avropa Oyunlarında 367 idmançı ilə təmsil olunacaq - SİYAHI

Bakı. 25 may. REPORT.AZ/ "Bakı 2015" I Avropa Oyunlarında iştirak edəcək Rusiya idmançılarının adları açıqlanıb. "Report"un məlumatına görə, qonşu ölkədən Azərbaycan paytaxtına 367 idmançı gələcək.
Rusiya Olimpiya Komitəsi tərəfindən qəbul olunmuş qərara əsasən, Oyunlarda Olimpiya növlərində 317, qeyri-Olimpiyada 40, nümunəvi idman növündə 7, paralimpiya idman növlərində isə 3 idmançı çıxış edəcək. Onların arasında 7 Olimpiya çempionu yer alıb - Hacımurad Qatsalov və Natalya Vorobyova (güləş), Aliya Mustafina (idman gimnastikası), Aleksandr Dyaçenko və Yuri Postriqay (kayak və kanoe), Aleksey Alipov (stend atıcılığı), Anna Sivkova (qılıncoynatma).
Rusiya milli komandasının I Avropa Oyunlarında iştirak edəcək heyəti:
Badminton
Kişilər: Vladimir İvanov, Vladimir Malkov, İvan Sozonov.
Qadınlar: Yekaterina Bolotova, Nina Vislova, Yevgeniya Dimova, Yevgeniya Kosetskaya, Natalya Perminova, Kseniya Polikarpova.
Boks
Kişilər: Aleksandr Besputin, Konstantin Boqomazov, Vasili Vetkin, Həsən Hümbətov, Makcim Dadaşev, Maksim Koptyakov, Sadam Maqomedov, Baxtovar Nəzirov, Bator Salaquyev, Pavel Silyagin.
Qadınlar: Sayana Saqatayeva, Yelena Savelyeva, Zinaida Dobrınina, Anastasiya Belyakova, Yaroslava Yakuşina.
Sərbəst güləş
Kişilər: İlyas Bekbulatov, Aleksandr Boqomoyev, Abdusalam Qadisov, Maqomedrəsul Qazimaqomedov, Hacımurat Qatsalov, Aniuar Qeduyev, Vikor Lebedev, Abdulraşid Sadulayev
Qadınlar: Yuliya Alborov, Yekaterina Bukina, Natalya Vorobyova, Yelena Vostrikova, Svetlana Lipatova, Natalya Malışeva, İrina Oloqonova, İnna Trajukova.
Yunan-Roma güləşi
Kişilər: Yuri Denisov, Çingiz Labazanov, İslam Maqomedov, Stepan Maryanyan, Yevgeni Saleyev, Sergey Semyonov, Artyom Surkov, Davit Çakvetadze.
BMX velosiped idmanı
Kişilər: Aleksandr Katışev, Yevgeni Kleşenko, Yevgeni Komarov.
Qadınlar: Natalya Suvorova.
Dağ velosipedi idmanı
Kişilər: Anton Sintsov
Qadınlar: Yekaterina Anoşina
Şosse velosipedi idmanı
Kişilər: Anton Vorobyov, İlnur Zakarin, Sergey Laqutin, Yuri Trofimov, Aleksey Tsateviç, Sergey Çernetski.
Qadınlar: Natalya Boyarskaya, Svetlana Vasilyeva, Oksana Kozonçuk, Yelena Kuçinskaya, Anastasiya Yakovenko.
Voleybol
Kişilər: Sergey Antipkin, İlya Vlasov, Dmitri Volkov, Maksim Jiqalov, Aleksey Kabeşov, Anton Karpuxov, Aleksandr Kimyorov, Yeqor Klyuka, Dmitri Kovalyov, Aleksandr Markin, Roman Martınyuk, Pavel Moroz, Artyom Smolyar, İqor Filippov.
Qadınlar: Anastasiya Bavıkina, irina Voronkova, İrinia Zaryajko, Yelena İrisova, Darya İsayeva, Kseniya Kravçenko, irina Malkova, Anna Matiyenko, Olesya Nikolayeva, Darya Pisarenko, Yuliya Podskalnaya, Yekaterina Romanenko, Darya Talışeva, İrina Filiştinskaya.
Çimərlik voleybolu
Kişilər: Dmitri Barsuk, Yuri Boqatov, Ruslan Bıkanov, Sergey Prokopyev.
Qadınlar: Yuliya Abalakina, Kseniya Dabija, Mariya Prokopyeva, Yekaterina Sırtseva.
İdman gimnastikası
Kişilər: David Belyavski, Nikita İqnatyev, Nikolay Kuksenkov.
Qadınlar: Aliya Mustafina, Viktoriya Komova, Yevgeniya Şelqunova.
Bədii gimnastika
Fərdi: Yana Kudryavtseva, Marqarita Mamun
Qrup hərəkətləri: Vera Biryukova, Darya Kleşyova, Anastasiya Maksimova, Sofya Skomorox, Anastasiya Tatareva, Mariya Tolkaçyova.
Batut gimnastikası
Kişilər: Mixail Melnik, Dmitri Uşakov.
Qadınlar: Yana Pavlova, Anna Kornetskaya.
Kayak və kanoe
Kişilər: Vladislav Blintsov, Aleksandr Dyaçenko, Oleq Jestkov, Aleksey Korovaşkov, Andrey Kraytor, Yevgeni Lukantsov, Kirill Luçkin, İlya Pervuxin, Vasili Poqreban, Yuri Postriqay, Anton Ryaxov, Aleksandr Sergeyev, Nikolay Çervov.
Qadınlar: Yelena Anyuşina, Natalya Podolskaya, Yuliana Salahova, Vera Sobetova, Kira Stepanova, Svetlana Çerniqovskaya.
Cüdo
Kişilər: Kirill Voprosov, Kirill Denisov, Beslan Mudranov, İvan Nifontov, Mixail Pulyayev, Renat Səidov, Kamal Xan-Maqomedov, Alan Xubetsov, Denis Yartsev.
Qadınlar: İrina Qazıyeva, Anastasiya Dmitriyeva, İrna Dolqova, irina Zabludina, Natalya Kuzyutina, Marta Labazina, Kristina Rumçntseva, Yuliya Rıjova, Kseniya Çibisova.
Güllə atıcılığı
Kişilər: Fyodor Vlasov, Vladimir Qonçarov, Anton Quryanov, Leonid Yekimov, Vladimir İsakov, Sergey Kamenski, Aleksey Klimov, Sergey Kruqlov, Nazar Luqinets, Sergey Çervyakovski.
Qadınlar: Yuliya Alipova, Darya Vdovina, Anna Jukova, Yuliya Kərimova, Yekaterina Korşunova, Olqa Kuznetsova, Anna Mastyanina, Polina Xoroşeva.
Stend atıcılığı
Kişilər: Aleksey Alipov, Aleksandr Zemlin, Denis Zotov, Vasili Mosin, Vitali Fokeyev, Valeri Şomin.
Qadınlar: Tatyana Barsuk, Anastasiya Kraxmalyova, Yelena Tkaç, Albina Şakirova.
Kamandan oxatma
Kişilər: Aleksandr Kojir, Bair Tsibekdorjiyev, Beliqto Tsınquyev.
Qadınlar: İnna Stepanova, Kristina Timofeyeva, Natalya Erdıniyeva.
Stolüstü tennis
Kişilər: Aleksandr Şibayev, Kirill Skaçkov, Aleksey Liventsov.
Qadınlar: Yana Noskova, Anna Tixomirova, Polina Mixaylova.
Triatlon
Kişilər: Aleksandr Bryuxankov, İqor Polyanski, Dmitriy Polyanski.
Qadınlar: Anastasiya Abrosimova, Yelena Danilova, Aleksandra Razaryonova.
Taekvondo
Kişilər: Albert Qaun, Aleksey Denisenko, Roman İrqaliyev, Vladislav Larin.
Qadınlar: Anastasiya Barışnikova, Olqa İvanova, Yekaterina Kim, Aleksandra Lıçagina.
Qılıncoynatma
Kişilər: Timur Arslanov, Sergey Bida, Anton Qlebko, Dmitri Qusev, Dmitri Jerebçenko, İlya Motorin, Nikita Proskura, Boris Saviç, Timur Safin, Aleksandr Truşakov, Aleksey Xovanski, Sergey Xodos.
Qadınlar: Yana Alborova, Tatyana Andryuşina, Adelina Zaqidullina, Yana Zvereva, Anastasiya İvanova, Viktoriya Kovalyova, Olqa Koçneva, Yana Obintseva, Mariya Ridel, Anna Sivkova, Tatyana Suxova, Diana Yakovleva.
Su polosu
Kişilər: Vladimir Andreyev, Maksim Qmırya, Arseniy Yeqorov, Emil Zinnurov, Nikita Kruq, Viktor Kuleşov, Boqdan Melentyev, Daniil Pronin, Fərhad Səlimov, Nikita Saratov, Vladislav Usov, Timur Şayxutdinov, Konstandin Şeykin.
Qadınlar: Mariya Bersneva, Darya Gerzaniç, Yevgeniya Qolovina, Yelizaveta Zaplatina, Aleksandra Zelenkovskaya, Anna isakova, Polina Kempf, Yelena Kotançıyan, Polina Popova, Alyona Serjantova, Svetlana Stepaxina, Anastasiya Fedotova, Bella Həmzəyeva.
Üzgüçülük
Kişilər: Daniil Antipov, İqor Balıberdin, Aleksey Bryanski, Mixail Vekovişev, Arkadi Qriqoryev, Georq Qurmann, Yevgeni Drobotov, İlya Drujinin, Vladislav Kozlov, Roman Larin, Ernest Maksumov, Kirill Mordaşev, Emil Muxametzyanov, Daniil Paxomov, Aleksandr Prokofyev, Nikolay Sokolov, Yelisey Stepanov, Sergey Sudakov, Eqor Suçkov, Kirill Titov, Anton Çupkov, İqor Şadrin, Roman Şevlyakov, Filipp Şopin.
Qadınlar: Mariya Astaşkina, Vasilisa Buynaya, Polina Yeqorova, Mariya Kameneva, Anastasiya Kirpiçnikova, İrina Krivonoqova, Arina Opyonışeva, Maryana Petrova, Olesya Çernyatina, Aleksandra Çesnokova, Darya Çikunova.
Suya tullanma
Kişilər: Aleksandr Belevtsev, Boris Yefremov, Maksim Lebedev, İlya Molçanov, Nikita Nikolayev, Nikita Şleyxer.
Qadınlar: Yekaterina Nekrasova, Mariya Polyakova, Yuliya Timoşinina, Yekaterina Ukolova, Yelena Çernıx, Anna Çuynışeva.
Sinxron üzgüçülük
Qadınlar: Anastasiya Arxipovskaya, Mayya Qurbanberdıyeva, Veronika Kalinina, Darya Kulagina, Anna Larkina, Anisiya Neborako, Mariya Nemçinova, Yelizaveta Ovçinnikova, Mariya Salmina, Valeriya Filenkova.
Akrobatika gimnastikası
Kişilər: Georgi Pataraya
Qadınlar: Valeriya Belkina, Yuliya Nikitina, Janna Parxomets, Marina Çernova.
Aerobika gimnastikası
Kişilər: Qarsevan Canazyan, Ruslan Zubairov, Roman Semyonov, Denis Solovyov.
Qadınlar: Duxik Canazyan.
3x3-ə basketbol
Kişilər: İlya Aleksandrov, Andrey Kanıgin, Leopold Laqutin, Aleksandr Pavlov.
Qadınlar: Anna Leşkovtseva, Anastasiya Loqunova, Tatyana Petruşina, Mariya Çerepanova.
Karate
Kişilər: Yevgeni Plaxutin.
Qadınlar: İvanna Zaytseva.
Sambo
Kişilər: Aymergen Atkunov, Artyom Osipenko, Azamat Sidakov, Alsim Çernoskulov.
Qadınlar: Svetlana Burtseva, Olqa Zaxartsova, Anna Xaritonova, Anna Şerbakova.
Çimərlik futbolu
Kişilər: Andrey Buxlitski, Yuri Qorçinski, Yuri Kraşeninnikov, İlya Leonov, Aleksey Makarov, Artur Paparotnı, Anatoli Peremitin, Kirill Romanov, Maksim Çujkov, Yeqor Şaykov, Dmitri Şişin, Anton Şkarin.
Paralimpiya
Cüdo (görmə qüsurlular)
Kişilər: Abdula Kuramaqomedov, Aleksandr Parasyuk.
Qadınlar: Natalya Ovçinnikova.
Nümunəvi idman növü
Sualtı idman
Kişilər: Roman Giniyatulin, Pavel Kabanov, Aleksey Kazantsev.
Qadınlar: Yelizaveta Andrienko, Anna Ber, Vera İlyuşina, Alina Markovtsova.
Qeyd edək ki, I Avropa Oyunları 12 - 28 iyunda keçiriləcək.
Rövşən ƏhlimanoğluXəbərin müəllifi
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