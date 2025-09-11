İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    11 sentyabr, 2025
    Naxçıvanın aqrar sektoru 1 %-dən çox kiçilib

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında 264 milyon 10 min 100 manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal olunub.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.

    Məlumata görə, bu, 149 milyon 179 min 700 manatı bitkiçilik sahəsi üzrə, 114 milyon 830 min 400 manatı isə heyvandarlıq sahəsi üzrə olunub.

    2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 1,5 % azalıb.

