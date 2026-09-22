Məcnun Məmmədov Şabranda vətəndaşları qəbul edəcək
ASK
- 22 sentyabr, 2026
- 10:29
Sentyabrın 29-da saat 10:00-da kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov Şabran Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində (DAİM) bu rayondan eləcə də, Siyəzən, Xaçmaz, Quba və Qusar rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edəcək.
"Report" bu barədə nazirliyə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, qəbulda iştirak etmək istəyən Şabran, Siyəzən, Xaçmaz, Quba və Qusar rayonlarının sakinləri DAİM-ə (077-553-96-13) müraciət edə, həmçinin Nazirliyin Çağrı Mərkəzinə zəng etməklə (1652) qeydiyyatdan keçə bilərlər.
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