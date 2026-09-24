Hacıqabulda Aqrar Biznes Festivalı keçirilib
- 24 sentyabr, 2026
- 12:19
Hacıqabul rayonunda növbəti Aqrar Biznes Festivalı və Toxum Sərgi-Satış Yarmarkası keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, Aqrar Biznes Festivalı və Toxum Sərgi-Satış Yarmarkası Hacıqabul Rayon İcra Hakimiyyəti, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar İnnovasiya Mərkəzi və Aqrar Xidmətlər Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub.
Tədbirin əsas məqsədi aqrar sahədə tətbiq olunan yeniliklər, fermerlərin dövlət dəstək mexanizmləri, maliyyə alətləri və digər xidmətlər barədə məlumatlandırılması, həmçinin dövlət qurumları, aqrar sahədə fəaliyyət göstərən şirkətlər və fermerlər arasında birbaşa əlaqələrin genişləndirilməsi olub. Festival çərçivəsində kənd təsərrüfatı məhsulları və texnikası, innovativ həllər, maliyyə və sığorta xidmətləri, eləcə də fermerlər üçün digər məhsul və aqrar xidmətlər təqdim olunub.
Festivalda fermerlərə müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkilərinin sertifikatlı toxumları təqdim olunmaqla yanaşı, əkin üçün düzgün sort seçiminin məhsuldarlığa təsiri, aqrotexniki qulluq qaydaları və torpaq-iqlim xüsusiyyətlərinə uyğun toxum istifadəsi barədə ətraflı məlumat verilib.
Festival çərçivəsində "Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı sahələrinin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı"nın əsas hədəflərini və istiqamətlərini əks etdirən posterlər sərgilənib. Proqramın əsas istiqamətləri eləcə də Aqrar Subsidiya Şurasının toxumçuluqla bağlı yeni qərarları barədə də fermerlərin məlumatlandırılması həyata keçirilib.
Sərgi çərçivəsində növbəti Toxum Sərgi-Satış yarmarkası keçirilib. Yarmarkada Şirvan-Salyan iqtisadi rayonunda fəaliyyət göstərən toxum istehsalçıları, dövlət qurumları və özəl şirkətlərin nümayəndələri iştirak ediblər. Nazirliyin stendində ölkənin müxtəlif bölgələri üçün sertifikatlaşdırılmış və rayonlaşdırılmış toxum nümunələri nümayiş etdirilib.