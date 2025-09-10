Azərbaycanda qanunsuz satış aparan şəxslərdən nərə balığı və 5 kiloqrama yaxın nərə kürüsü aşkarlanıb
- 10 sentyabr, 2025
- 18:18
Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə dəniz balığı adı ilə qanunsuz satış aparanlardan 8 kiloqramlıq nərə balığı, hər birinin çəkisi 1 355 qram olan 3 ədəd və hər birinin çəkisi 113 qram olan 7 ədəd nərə kürüsü aşkarlanıb.
"Report" bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Nazirliyin Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzinin nümayəndələrinin Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat bölməsinin əməkdaşları ilə birgə keçirdiyi reyd nəticəsində bu cür qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər müəyyən edilib.
"İlkin ekspertizanın rəyinə görə, satılan balıq məhsullarının təsərrüfat şəraitində yetişdirildiyi ehtimal olunur. Faktla bağlı istintaq davam edir. Qanunsuz balıq ovu və qadağan olunmuş balıqların ovlanması, emalı və satışı qadağandır və bu kimi hallara yol verən şəxslər barəsində qanuni tədbirlər görüləcək",-deyə məlumatda qeyd edilib.