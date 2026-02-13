Azərbaycanda ötən il 7 min hektara yaxın torpaq sahəsi investisiya müsabiqəsinə çıxarılıb
- 13 fevral, 2026
- 15:47
2025-ci ildə Azərbaycanda 7 min hektara yaxın torpaq sahəsi sahibkarların istifadəsinə verilməsi üçün investisiya müsabiqəsinə çıxarılıb.
"Report" Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu nazir Məcnun Məmmədov qurumda keçirilmiş "2025-ci ilin yekunları və 2026-cı ildə qarşıda duran vəzifələr" mövzusunda müşavirədə bildirib.
Tədbirdə nazirlik aparatının məsul şəxsləri, tabeli qurumların rəhbərləri, Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinin (DAİM) direktorları iştirak edib.
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərinin dayanıqlı inkişaf prinsipləri əsasında qurulmasının nazirliyin əsas prioritetlərindən biri olduğunu xatırladan nazir ötən il bağçılıq və heyvandarlıq istiqamətləri üzrə Xocalı, Xocavənd və Laçın rayonlarında ümumilikdə 6 876 hektar torpaq sahəsinin sahibkarların istifadəsinə verilməsi üçün müsabiqəyə çıxarıldığını deyib. Müsabiqə nəticəsində icarə əsaslı torpaq əldə etmiş sahibkarlara müvafiq subsidiyalarla göstərilən dəstək sistemli şəkildə davam etdirilir.
2026-cı ildə Nazirliyin qarşısında daha məsul vəzifələrin dayandığını vurğulayan nazir M.Məmmədov istehsalın səmərəliliyinin artırılması, resurslardan rasional istifadə, monitorinq və nəzarət mexanizmlərinin gücləndirilməsi, fermer məmnunluğunun yüksəldilməsi və ixrac potensialının genişləndirilməsinin əsas istiqamətlər kimi müəyyən edilməli olduğunu bildirib. 2026-cı ildə kənd təsərrüfatı sahəsində rəqəmsal transformasiyanın sürətləndirilməsi, məlumat əsaslı qərarvermə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi və süni intellekt texnologiyalarının tətbiqinin genişləndirilməsi də əsas vəzifələrdən olacaq.
Daha sonra nazir müavini Seymur Səfərli "Bitkiçilik sahəsinin inkişafı", nazir müavini İlhamə Qədimova "Subsidiya mexanizmlərinin tətbiqi və monitorinq nəticələri", Aqrar Xidmətlər Agentliyinin sədri Sərdar Hacıyev "Heyvandarlıqda epizootik sabitliyin təmin edilməsi və bitki mühafizəsi tədbirlərinin icra vəziyyəti" mövzularında ötən il görülmüş işlər və 2026-cı ildə qarşıda duran vəzifələr barədə müşavirə iştirakçılarını məlumatlandırıblar.
Çıxışlardan sonra aqrar sahənin aktual məsələləri ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb.
Müşavirənin yekununda nazir M.Məmmədov aqrar istehsalın artırılması, institusional təkmilləşmə və digər məsələlərlə bağlı fikirlərini bölüşüb, DAİM-lərin rəhbərlərinə yerlərdə fermer və vətəndaş yönümlü işi artırmağı, onların üzləşdikləri çətinliklərin həllinə köməklik etməyi, aqrar sahənin inkişafı ilə bağlı təkliflər, layihələr və təşəbbüslər irəli sürməyi tapşırıb. 2025-ci ildə bir çox məhsullar üzrə yüksək məhsuldarlıq əldə olunduğunu xatırladan nazir 2026-cı ildə bu istiqamətdə işlərin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.