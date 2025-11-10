İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Azərbaycan Türkiyədən taxıl və paxlalı idxalına çəkdiyi xərci 6 %-ə yaxın artırıb

    ASK
    • 10 noyabr, 2025
    • 16:47
    Azərbaycan Türkiyədən taxıl və paxlalı idxalına çəkdiyi xərci 6 %-ə yaxın artırıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan Türkiyədən 142,052 milyon ABŞ dolları dəyərində taxıl, paxlalılar, yağlı toxumlar və onun məhsullarını idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5,6 % çoxdur.

    Təkcə oktyabrda Türkiyə Azərbaycana 15,004 milyon ABŞ dollarlıq taxıl, paxlalılar, yağlı toxumlar və onun məhsullarını ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 13,2 % azdır.

    10 ayda Türkiyənin taxıl, paxlalılar, yağl toxumları və onun məhsullarını ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 4,4 % artaraq 10,135 milyard ABŞ dollarına, oktyabrda isə 5,8 % artaraq 1,094 milyard ABŞ dollarına çatıb.

    Türkiyədən ən çox bu məhsulların idxalını İraq 1 milyard 437,637 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 17,6 % az), ABŞ 742,996 milyon ABŞ dolları (+42,7 %) və Suriya 570 milyon ABŞ dolları (+37,1 %) dəyərində həyata keçirib.

    Türkiyə Azərbaycan taxıl paxlalılar İraq ABŞ Suriya

    Son xəbərlər

    17:06

    "Real"ın əsas qapıçısı zədələnib

    Futbol
    17:01

    Məhkəmə Sarkozini azad etdi - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    16:57
    Foto

    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı İslamiadada gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    16:52

    İmişlidə yol qəzası olub, ölən var

    Hadisə
    16:51

    Voleybol hakimliyinə yeni cəlb olunan şəxslər üçün seminar keçirilib

    Komanda
    16:47

    Azərbaycan Türkiyədən taxıl və paxlalı idxalına çəkdiyi xərci 6 %-ə yaxın artırıb

    ASK
    16:47

    Suriyada Əhməd əş-Şəraaya qarşı sui-qəsdlərin qarşısı alınıb

    Digər ölkələr
    16:35

    Əddis-Əbəbədə Azərbaycan-Efiopiya biznes forumu keçiriləcək

    Biznes
    16:28

    Netanyahu Trampın xüsusi nümayəndəsi ilə Qəzzadakı vəziyyəti müzakirə edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti