Zelenski yardıma görə Aİ Şurasının prezidenti Şarl Mişelə təşəkkür edib

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının prezidenti Şarl Mişel və Aİ liderlərinə təşəkkür edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X"də yazıb.

"Şarl Mişel və Aİ liderlərinə 2024-2027-ci illər üçün 50 milyard avro dəyərində yardıma görə minnətdarıq. Qərarın 27 liderin hamısı tərəfindən qəbul edilməsi çox vacibdir ki, bu da Aİ-nin möhkəm birliyini bir daha sübut edir", - o qeyd edib.