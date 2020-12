Zelenski Prezident İlham Əliyevin doğum günü münasibətilə paylaşım edib

Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin doğum günü münasibətilə paylaşım edib.

“Report” xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

“Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi doğum günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. Sizə möhkəm cansağlığı, tükənməz enerji, Azərbaycan xalqının rifahı naminə ali dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirəm. Ukrayna Azərbaycan ilə strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinin yüksəldilməsində maraqlıdır”.