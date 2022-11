XİN-də Gürcüstanla diplomatik münasibətlərin 30 illiyi ilə bağlı tədbir keçirilir

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində Gürcüstanla diplomatik əlaqələrin 30 illiyinə həsr olunan tədbir keçirilir.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə nazirlikdən bildirilib.

Tədbirdə xarici işlər nazirinin müavini Xələf Xələfov, Gürcüstanın Azərbaycandakı səfiri Zurab Pataradze , Mili Məclisin deputatı Arzu Nağıyev, nazirliyin əməkdaşları iştirak edirlər.

X.Xələfov və səfir çıxışlarında iki ölkə arasındakı əlaqələrin tarixindən və mövcud durumundan bəhs ediblər.