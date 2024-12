Vladanka Andreyeva təyyarə qəzasında həlak olanların xatirəsini yad edib

BMT-nin Azərbaycandakı rezident-əlaqələndiricisi Vladanka Andreyeva Aktau yaxınlığında "Azərbaycan Hava Yolları"nın (AZAL) təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində həlak olanların xatirəsini yad edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

"BMT-nin Azərbaycandakı rezident-əlaqələndiricisi “FAO Azerbaijan” və UNDP-nin Azərbaycandakı nümayəndələri ilə birlikdə dekabrın 25-də AZAL-a məxsus təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində həlak olanların xatirəsini yad ediblər. Allah rəhmət eləsin!", - paylaşımda qeyd olunub.